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Конопля признался, с какими наставниками хотел бы поработать – неожиданный топ-3 от защитника Шахтера

12:06 162 Читати українською
Конопля признался, с какими наставниками хотел бы поработать – неожиданный топ-3 от защитника Шахтера
Ефим Конопля / Фото УАФ

Защитник Шахтера Ефим Конопля имеет амбициозные планы относительно своей дальнейшей карьеры.

"Очень хотел бы к Клоппу попасть. Он на первом месте.

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На втором – Гвардиола. Но не сейчас, а 5 лет назад, когда у Барсы вообще не было конкурентов. Третий – Петраков", – цитирует Коноплю FootballHub.

Напомним, Ефим стал чемпионом мира U-20 под руководством Александра Петракова. Сейчас защитник выступает за Десну на правах аренды. В текущем сезоне УПЛ Конопля провел 12 матчей, в которых отметился тремя ассистами.

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Теги
Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Ефим Конопля Ефим Конопля Шахтер Шахтер Десна Десна Юрген Клопп Юрген Клопп Александр Петраков Александр Петраков
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