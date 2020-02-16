Чемпион мира U-20 Конопля назвал самых техничных футболистов Десны

Защитник Десны Ефим Конопля, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, поделился впечатлениями от своих одноклубников.

"В Тотовицкого хороший дриблинг. Фаворов уже за счет опыта играет. Где-то на замахе, где глазами просто убрать – это он может, это получается. А самые техничные – атакующая группа. Калитвинцев, Картушов, Кузык, Филиппов, Хльобас", – сказал Конопля YouTube-каналу FootballHub.

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Напомним, Конопля – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в Шахтере, однако не сыграл за главную команду ни одного матча. В 2019 году был арендован черниговской Десной. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне провел за свой клуб 13 матчей во всех турнирах (12 в УПЛ и 1 – в Кубке Украины), в которых отдал три результативных передачи.

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