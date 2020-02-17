Конопля зізнався, з якими наставниками хотів би попрацювати – несподіваний топ-3 від захисника Шахтаря

Оборонець Шахтаря Юхим Конопля має амбітні плани щодо своєї подальшої кар'єри.

"Дуже хотів би до Клоппа потрапити. Він на першому місці.

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На другому – Гвардіола. Але не зараз, а 5 років тому, коли у Барси взагалі не було конкурентів. Третій – Петраков", – цитує Коноплю FootballHub.

Нагадаємо, Юхим став чемпіоном світу U-20 під керівництвом Олександра Петракова. Зараз захисник виступає за Десну на правах оренди. У поточному сезоні УПЛ Конопля провів 12 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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