"Хватит ли настроя на завершающую игру перед отпуском? Да, в любом случае надо настроиться на эту игру, постараться на мажорной ноте завершить год, и в отпуск уйти с хорошим настроением.

Десна – Заря: анонс матча 1/8 финала Кубка Украины

Стоит ли задача у Десны удачно выступить в Кубке Украины? Кубок для нас тоже важен. В чемпионате мы на третьем месте, в Кубке тоже есть все шансы бороться за трофей. Думаю, у нас с Зарей равна пара. Мы уже хорошо друг друга знаем, наши матчи всегда складываются нелегко, результаты тоже выходят разные", – поделился Конопля в комментарии Команда№1.

Матч 1/8 финала Кубка Украины Десна – Заря состоится уже сегодня, 16 декабря, начало игры в 14:00.

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