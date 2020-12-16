Последний тур УПЛ явно намекал, что футбола в декабре следует прекращать. Матч в Кропивницком сорвался, Десна не смогла сыграть свой поединок в Чернигове, а футболисты СК Днепр-1 и Зари ещё за неделю до этого жаловались на бетонный газон. Впрочем, как-то так случилось, что встреча между Десной и Зарей в рамках 1/8 финала Кубка Украины назначили на 16 декабря – и это исторический момент, ведь в Украине никогда не проводили матчей так поздно. Был только тур УПЛ 15 декабря год назад и кубковый поединок в Одессе 15 декабря 2007 года, но 16 декабря и позже у нас ещё не играли.

Десна – Заря: матч 1/8 финала Кубка Украины состоится в Киеве

Заря ударно завершила первый круг чемпионата, выиграв три матча подряд, забив восемь голов и пропустив всего один (аж на 90-й минуте при счёте 3:0) – причем Александрию несколько дней назад удалось прибить на выезде, да ещё и играя большую часть второго тайма в меньшинстве.

Если копнуть глубже, то можно заметить прилив сил у луганчан после паузы на сборные – после неё подопечные Виктора Скрипника громили АЕК и победили Лестер, хотя во встрече с Брагой коллектив откровенно провалился. В целом, следует констатировать, что Заря на ходу, о чём свидетельствует и выход на четвертое место в УПЛ, и возвращение лозунга "мужики" в Запорожье.

Десна также сильна. В рамках чемпионата черниговцы выиграли два последних матча, прибив Ворсклу в битве за зимнюю бронзу и оторвавшись от неё в поединке с Мариуполем. Правда, до этого была ничья с Колосом, поражение Львову и минимальная победа над Минаем, но проблемы в тех матчах заключались не в структуре игры, а в отсутствии нападающего – моментов возникало достаточно, а вот реализовать их некому. Это показал и поединок с Мариуполем, когда Хлёбас дважды не реализовал выход один на один. Статистика ожидаемых голов демонстрирует, что Десна забила аж на восемь голов меньше, чем ожидалось – таким образом, трансферные задачи на зиму становятся очевидны. Сейчас же нужно собраться на Зарю.

Кадровая ситуация

Травмированные: Руфати, Цвек (Заря)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Десна – Заря

Десна: Паст – Тамм, Гитченко, Ермаков – Конопля, Огиря, Арвеладзе, Мостовой – Дегтярёв, Мудрик – Будковский

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс – Иванисеня – Кочергин, Назарина, Кабаев – Громов, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, победа Зари в компенсированное время или по пенальти

Трудно что-то прогнозировать, ведь соперники очень равны. В матче первого круга черниговцы уверенно разбили луганчан, но тогда Заря была разобрана – сегодня она значительно мощнее. Сегодня же вряд ли стоит ожидать много голов, но они точно будут – в последних трёх турах УПЛ оба коллектива поле без забитых мячей не покидали, да и моменты у них всегда есть.

Что будет дальше? Трудно что-то говорить. Это – матч на три результата, но в случае перевода игры в экстра-тайма или серию пенальти фаворитом кажется Заря. Слишком расточительны у Десны футболисты и слишком сильно им не везёт у чужих ворот. Чего не скажешь про луганский коллектив.

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