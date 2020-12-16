"Чи вистачить налаштування на завершальну гру перед відпусткою? Так, в будь-якому випадку треба налаштуватися на цю гру, постаратися на мажорній ноті завершити рік, і у відпустку піти з хорошим настроєм.

Десна – Зоря: анонс матчу 1/8 фіналу Кубка України

Чи стоїть завдання у Десни вдало виступити у Кубку України? Кубок для нас теж важливий. У чемпіонаті ми на третьому місці, в Кубку теж є всі шанси боротися за трофей. Думаю, у нас із Зорею рівна пара. Ми вже добре один одного знаємо, наші матчі завжди складаються нелегко, результати теж виходять різні", – поділився Конопля у коментарі Команда№1.

Матч 1/8 фіналу Кубка України Десна – Зоря відбудеться вже сьогодні, 16 грудня, початок гри о 14:00.

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