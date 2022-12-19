Під час святкування перемоги на ЧС-2022 у роздягальні гравці збірної Аргентини позували з чеком на 10 мільйонів доларів. Перед початком турніру президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгес пообіцяв виплатити будь-якій американській команді таку суму за перемогу у турнірі.

Троє французів і лише один аргентинець – символічна збірна ЧС-2022

Як повідомляє TYC Sports, Домінгес дотримав свого слова.

У той же час Аргентина заробила від ФІФА 42 мільйони доларів.

Зазначимо, що у 1986 році Дієго Армандо Марадона та його партнери зі збірної Аргентини привласнили по 30 000 доларів кожен.

Воїн чи король? Мессі підняв кубок світу в унікальному плащі – подарунок з глибоким символізмом