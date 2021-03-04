Представители Латинской Америки могут провести свои поединки отбора к ЧМ-2022 в другой части мира.

ФИФА пытается убедить КОНМЕБОЛ в целесообразности проведения матчей квалификации к ЧМ-2022 Южной Америки в Европе, информирует mundoalbiceleste.

Клопп решил не отпускать игроков Ливерпуля на матчи сборных

Такое решение вызвано, в том числе, заявлением Юргена Клоппа, который не хочет отпускать своих игроков в национальные сборные, если они должны будут оказаться на карантине. В прошлом месяце ФИФА разрешила клубам так поступать при необходимости.

Отметим, что отборочный турнир в Южной Америке уже отстает от графика на четыре тура из-за пандемии коронавируса, а летом на континенте состоится перенесенный Копа Америка-2020.

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