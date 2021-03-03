"Я думаю, что все согласны с тем, что мы не можем отпускать игроков в расположение национальных команд, а затем оставлять их на 10-дневный карантин в отеле после возвращения.

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ФИФА дала понять, что на этот раз мы не обязаны отпускать игроков, и я думаю, что все клубы согласны с тем, что с имеющимися проблемами мы должны воспользоваться этой возможность и сохранить футболистов", – цитирует Клоппа The Mirror.

Напомним, в конце марта состоятся первые поединки квалификации на ЧМ-2022.

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