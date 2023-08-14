Защитник Арсенала Юррьен Тимбер в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

В матче первого тура АПЛ против Ноттингема Форест 22-летний нидерландец получил повреждение и был заменен на 50 минуте. Как сообщает The Athletic, у Юррьена Тимбера травма колена.

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Издание отмечает, что Арсенал проводит тесты, чтобы установить точный диагноз. Тимбер может выбыть на длительное время, поскольку подозревают разрыв крестообразной связки. Во время летней подготовки нидерландец играл на позиции Александра Зинченко, который продолжает свое восстановление от повреждения, полученного в конце прошлого сезона.

Напомним, Юррьен Тимбер присоединился к Арсеналу летом текущего года. За его трансфер "канониры" заплатили Аяксу 45 миллионов евро, учитывая бонусы.

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