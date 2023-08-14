У матчі першого туру АПЛ проти Ноттінгема Форест 22-річний нідерландець отримав ушкодження і його замінили на 50 хвилині. Як повідомляє The Athletic, у Юрр’єна Тімбера травма коліна.

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Видання зазначає, що Арсенал проводить тести, щоб встановити точний діагноз. Тімбер може вибути на тривалий час, оскільки підозрюють розрив хрестоподібної зв'язки. Під час літньої підготовки нідерландець грав на позиції Олександра Зінченка, який продовжує своє відновлення від пошкодження, отриманого наприкінці минулого сезону.

Нагадаємо, Юрр'єн Тімбер приєднався до Арсенала влітку поточного року. За його трансфер "каноніри" заплатили Аяксу 45 мільйонів євро, враховуючи бонуси.

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