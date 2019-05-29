Конкурент Зинченко может стать одноклубником Ярмоленко в Вест Хэме

Вест Хэм заинтересован в подписании Фабиана Делфа из Манчестер Сити.

Тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини является большим поклонником таланта Фабиана Делфа и хочет подписать англичанина в летнее трансферное окно, передает Football Insider.

Зінченко в особливій ролі став найкращим для Гвардіоли фулбеком – його прогрес зекономив Ман Сіті десятки мільйонів

Добавим, что текущий контракт Делфа заканчивается в конце следующего сезона. В этом году Фабиан проиграл конкуренцию Александру Зинченко на позиции левого защитника.

К слову, в сезоне 2018/19 Делф провел 20 матчей во всех турнирах в составе Манчестер Сити, отметившись голевой передачей.

"Зинченко – абсолютная легенда, а Делф – дерьмо": бурная реакция болельщиков Ман Сити после поражения от Тоттенхэма в ЛЧ