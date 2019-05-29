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Конкурент Зинченко может стать одноклубником Ярмоленко в Вест Хэме

09:43 82 Читати українською
Конкурент Зинченко может стать одноклубником Ярмоленко в Вест Хэме
Фабиан Делф / фото: ФК Манчестер Сити

Вест Хэм заинтересован в подписании Фабиана Делфа из Манчестер Сити.

Тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини является большим поклонником таланта Фабиана Делфа и хочет подписать англичанина в летнее трансферное окно, передает Football Insider.

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Добавим, что текущий контракт Делфа заканчивается в конце следующего сезона. В этом году Фабиан проиграл конкуренцию Александру Зинченко на позиции левого защитника.

К слову, в сезоне 2018/19 Делф провел 20 матчей во всех турнирах в составе Манчестер Сити, отметившись голевой передачей.

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Теги
Англия Фабиан Делф Фабиан Делф Вест Хэм Вест Хэм Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Александр Зинченко Александр Зинченко Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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