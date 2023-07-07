Челси и Милан согласовали переход 24-летнего американца, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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"Синих" устроила компенсация в размере 20 млн евро+бонусы. Сам Пулишич очень хотел перебраться на Сан-Сиро и даже согласился на уменьшение зарплаты. В Милане он составит компанию Рубену Лофтусу-Чику, который недавно выполнил аналогичный маршрут. А вот Михаил Мудрик избавляется от одного из конкурентов за позицию.

4 года назад Челси отдал дортмундской Борусии за Пулишича 64 млн евро, считая его достойным наследником Эдена Азара. Американец моментами показывал отличную игру, однако травмы затормозили его развитие. Всего за лондонцев провел 145 матчей, оформив 26 голов и 21 ассист.

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