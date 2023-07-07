Челсі та Мілан узгодили перехід 24-річного американця, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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"Синіх" влаштувала компенсація у розмірі 20 млн євро+бонуси. Сам Пулішіч дуже хотів перебратися на Сан-Сіро і навіть погодився на зменшення зарплатні. У Мілані він складе компанію Рубену Лофтусу-Чіку, який нещодавно виконав аналогічний маршрут. Натомість Михайло Мудрик позбувається одного з конкурентів за позицію.

4 роки тому Челсі віддав дортмундській Борусії за Пулішіча 64 млн євро, вважаючи його гідним спадкоємцем Едена Азара. Американець моментами показував чудову гру, проте травми загальмували його розвиток. Загалом за лондонців провів 145 матчів, оформивши 26 голів та 21 асист.

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