Футбольная ассоциация тщательно изучает поведение Рахима Стерлинга во время празднования первого гола "синих", сообщает Daily Mail.

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Коул Палмер реализовал пенальти и побежал провоцировать фанатов Тоттенхэма с пальцем возле губ. С трибун полетел поток мусора, один из предметов попал в ногу автору гола. Стерлинг решил швырнуть его назад. FA регулярно наказывает игроков за такие "перестрелки", которые обычно приводят к дисквалификации на срок от одного до трех матчей.

Интересно, что поводом для расследования стало видео с TikTok-аккаунта Челси, на котором очень четко видны действия Стерлинга. "Синие" рискуют потерять звездного конкурента Мудрика на матчи против Ман Сити, Ньюкасла и Брайтона.

Челси нанес Тоттенхэму первое поражение – 5 отмененных голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона