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Конкурент Малиновского оценил трансфер украинца в Аталанту, сравнив его с игроком Ливерпуля

06:30 13 Читати українською
Конкурент Малиновского оценил трансфер украинца в Аталанту, сравнив его с игроком Ливерпуля
Руслан Малиновский / фото: ФК Аталанта

Полузащитник Аталанты Ремо Фройлер считает, что его команда готова к дебюту в Лиге чемпионов.

"В Лиге чемпионов я бы хотел встретиться с Манчестер Сити. Они играют в удивительный футбол, а Хосеп Гвардиола – мой любимый тренер.

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Что касается трансферов, то подписания Малиновского и Луиса Муриеля сделают Аталанту лучше. Это два очень сильных исполнителя. С Русланом мы раньше не встречались. У него очень сильная левая нога. Телосложением он напоминает Шакири, но выше", – цитирует Фройлера Tuttosport.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Италии Аталанта заняла третье место и впервые в своей истории завоевала право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов.

К слову, Ремо Фройлер будет одним из конкурентов Малиновского в борьбе за место в центре полузащиты бергамасков.

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