"Для меня эта ситуация – нонсенс. Я не верю, что Руслан мог себя так вести. Я его хорошо знаю. Малиновский – скромный и нормальный парень. Я точно знаю, что отвечать на все это он не будет. Я полностью на стороне Малиновского. Как человека, который заслужил право играть в Лиге чемпионов. У него был сложный путь, и он дошел ко 2-й команде чемпионата Италии. Для нашего футбола это уже легендарная личность.

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Он личность, как и другие игроки сборной. А не солдат. И с ними нужно разговаривать, находить аргументы. Мне очень жаль, что так подается, мол, он не хочет играть за сборную. Он всегда с огромным желанием едет в сборную. И на Евро приехал травмированным, потому что хотел играть. Хотя мог отказаться.

Должно быть уважение друг к другу. Я понимаю, что тренер решает, но Малиновский не из-за старых заслуг в сборной. Он играет в Серии A, в Лиге чемпионов. По качеству игры он был ключевым в команде Шевченко. Мы отказываемся от всего, что было раньше? Малиновский был лидером. Он что – потерял кондиции, форму или качества какие-то? Мне кажется, этим отвлекают от основного. От того, что Чехия нас отвозила безбожно. Пусть и была ротация", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, Руслан не попал в стартовый состав на сентябрьские матчи сборной Украины против Казахстана и Франции, а перед спаррингом с чехами покинул расположение национальной команды.

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