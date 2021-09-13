"Для мене ця ситуація – нонсенс. Я не вірю, що Руслан міг себе так вести. Я його добре знаю. Маліновський – скромний і нормальний хлопець. Я точно знаю, що відповідати на все це він не буде. Я повністю на стороні Маліновського. Як людини, яка заслужила право грати в Лізі чемпіонів. У нього був складний шлях, і він дійшов до 2-ї команди чемпіонату Італії. Для нашого футболу це вже легендарна особистість.

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Він особистість, як і інші гравці збірної. А не солдат. І з ними потрібно розмовляти, знаходити аргументи. Мені дуже шкода, що так подається, мовляв, він не хоче грати за збірну. Він завжди з величезним бажанням їде в збірну. І на Євро приїхав травмованим, тому що хотів грати. Хоча міг відмовитися.

Має бути повага один до одного. Я розумію, що тренер вирішує, але Маліновський не через старі заслуги в збірній. Він грає в Серії A, в Лізі чемпіонів. За якістю гри він був ключовим в команді Шевченка. Ми відмовляємося від усього, що було раніше? Маліновський був лідером. Він що – втратив кондиції, форму або якості якісь? Мені здається, цим відволікають від основного. Від того, що Чехія нас відвозила безбожно. Нехай і була ротація", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Руслан не потрапив у стартовий склад на вересневі матчі збірної України проти Казахстану та Франції, а перед спарингом з чехами покинув розташування національної команди.

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