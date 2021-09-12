"После игры с Францией Малиновский подошел и говорит, что тоже хочет уехать. Администратор сказал ему, что мы купили ему билет на 9 сентября, еще матч в Чехии. Он сказал, что не хочет оставаться, а хочет уехать. Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, пусть едет.

"Может, хватит на этом хайповать?": Жена Малиновского встала на защиту мужа после истории с извинениями Петракова

Есть ли между нами конфликт? Нет, никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого.

Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему сказал, что у нас новая схема игры. Он ответил, что год назад, когда он играл в Бельгии, он может и был бы против, но сейчас он знает, что на первом месте интересы команды. А потом уже личные. Я ему сказал: "Держи руку. Молодец".

На Олимпийском я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: "Ладно, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?". Мы же с тобой договаривались, говорю – интересы команды в первую очередь. А он говорит, что обиделся. Говорю: "Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?". Он ответил, что нет. Все. Он сел и поехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать – поезжай. Это не клуб, где контрактные обязательства. Это сборная, не хочешь – езжай.

Я ничем не обидел человека", – сказал Петраков в эфире программы Великий футбол.

Напомним, впереди у сборной Украины остались три ключевые матчи отбора к ЧМ-2022 – выездная игра против Финляндии и две встречи с боснийцами.

Фиорентина победила Аталанту в матче с тремя пенальти – Малиновский круто вышел на замену, конкуренты провалились