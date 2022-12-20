Защитник Бенжамен Павар спровоцировал ссору во время финального поединка чемпионата мира против Аргентины.

Бенжамен Павар создал серьезные проблемы в лагере "Ле Блё" на чемпионате мира в Катаре. Во время финального матча против Аргентины, в котором он остался в запасе, Павар повздорил с Дидье Дешамом, сообщает журналист Ромен Молина.

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Игрок позволил себе неуместные высказывания об игре партнеров по команде, которые находились на поле. На замечание Дешама Павар ответил бранью. Такой поступок Бенжамена разочаровал главного тренера и его штаб, которые годами доверяли защитнику, несмотря на не всегда надлежащий уровень игры.

Игроки сборной Франции тоже взбешены поведением Павара. Его обвинили еще и в "сливе" информации о команде представителям СМИ. Будущее футболиста в национальной сборной теперь оказалось под вопросом, ведь у него почти не осталось поддержки в лагере "Ле Бле".

На ЧМ-2022 Павар сыграл только в первом туре против Австралии, после чего не выходил на поле. Всего в активе 26-летнего защитника Баварии 47 матчей и 2 гола в футболке сборной Франции. Он является чемпионом мира-2018.

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