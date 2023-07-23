Конфликт Мбаппе и ПСЖ: Перес ответил на слухи о возможном вмешательстве Реала
Президент Реала Флорентино Перес воздерживается от конкретики по поводу вопроса Килиана Мбаппе.
Француз сейчас конфликтует со своим клубом. ПСЖ не принял его решения не продлевать контракт, поэтому хотет заставить Мбаппе уйти уже этим летом, чтобы получить компенсацию. Килиана даже не взяли в командное предсезонное турне.
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Такое поведение парижан подтолкнуло многие топ-клубы попытаться уговорить Мбаппе присоединиться к ним. Впрочем, по слухам, француз уже решил, что его следующим клубом станет Реал. Мадрид готов ждать до следующего лета и пока не ясно, будет ли менять свою стратегию.
Испанские журналисты пытались выведать хоть какие-то детали у президента Королевского клуба, которого поймали по дороге на избирательный участок (сегодня в Испании прошли внеочередные парламентские выборы). Получилось очень символично, ведь Флорентино Перес дал ответ в стиле самых хитрых политиков – ни малейшей зацепки.
"Спокойен ли я по поводу ситуации с Мбаппе? Я всегда спокоен. Сегодня мы голосуем – больше ни о чем не думаем. Это очень важная тема для испанцев", – сказал президент Реала.