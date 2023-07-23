Француз сейчас конфликтует со своим клубом. ПСЖ не принял его решения не продлевать контракт, поэтому хотет заставить Мбаппе уйти уже этим летом, чтобы получить компенсацию. Килиана даже не взяли в командное предсезонное турне.

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Такое поведение парижан подтолкнуло многие топ-клубы попытаться уговорить Мбаппе присоединиться к ним. Впрочем, по слухам, француз уже решил, что его следующим клубом станет Реал. Мадрид готов ждать до следующего лета и пока не ясно, будет ли менять свою стратегию.

Испанские журналисты пытались выведать хоть какие-то детали у президента Королевского клуба, которого поймали по дороге на избирательный участок (сегодня в Испании прошли внеочередные парламентские выборы). Получилось очень символично, ведь Флорентино Перес дал ответ в стиле самых хитрых политиков – ни малейшей зацепки.

"Спокойен ли я по поводу ситуации с Мбаппе? Я всегда спокоен. Сегодня мы голосуем – больше ни о чем не думаем. Это очень важная тема для испанцев", – сказал президент Реала.

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