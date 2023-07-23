Конфлікт Мбаппе і ПСЖ: Перес відповів на чутки щодо можливого втручання Реала
Президент Реала Флорентіно Перес утримується від конкретики у питанні Кіліана Мбаппе.
Француз зараз конфліктує зі своїм клубом. ПСЖ не прийняв його рішення не продовжувати контракт, тому принаймні хоче змусити Мбаппе піти вже цього літа, щоб отримати компенсацію. Кіліана навіть не взяли в командне передсезонне турне.
Мбаппе матиме фантастичну пропозицію – Тоттенхем, Челсі та Манчестер Юнайтед тримають руку на пульсі
Така поведінка парижан підштовхнула багато топ-клубів спробувати вмовити Мбаппе приєднатися до них. Втім, за чутками, француз уже вирішив, що його наступним клубом стане Реал. Мадрид готовий чекати до наступного літа і поки не зрозуміло, чи буде змінювати свою стратегію.
Іспанські журналісти намагалися вивідати бодай якісь деталі у президента Королівського клубу, якого упіймали дорогою на виборчу дільницю (сьогодні в Іспанії відбулися позачергові парламентські вибори). Вийшло дуже символічно, адже Флорентіно Перес дав відповідь у стилі найхитріших політиків – ні найменшої зачіпки.
"Чи спокійний я щодо ситуації з Мбаппе? Я завжди спокійний. Сьогодні ми голосуємо – більше ні про що не думаємо. Це дуже важлива тема для іспанців", – сказав президент Реала.