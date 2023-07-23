Француз зараз конфліктує зі своїм клубом. ПСЖ не прийняв його рішення не продовжувати контракт, тому принаймні хоче змусити Мбаппе піти вже цього літа, щоб отримати компенсацію. Кіліана навіть не взяли в командне передсезонне турне.

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Така поведінка парижан підштовхнула багато топ-клубів спробувати вмовити Мбаппе приєднатися до них. Втім, за чутками, француз уже вирішив, що його наступним клубом стане Реал. Мадрид готовий чекати до наступного літа і поки не зрозуміло, чи буде змінювати свою стратегію.

Іспанські журналісти намагалися вивідати бодай якісь деталі у президента Королівського клубу, якого упіймали дорогою на виборчу дільницю (сьогодні в Іспанії відбулися позачергові парламентські вибори). Вийшло дуже символічно, адже Флорентіно Перес дав відповідь у стилі найхитріших політиків – ні найменшої зачіпки.

"Чи спокійний я щодо ситуації з Мбаппе? Я завжди спокійний. Сьогодні ми голосуємо – більше ні про що не думаємо. Це дуже важлива тема для іспанців", – сказав президент Реала.

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