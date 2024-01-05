Лас-Пальмас проиграл Барселоне (1:2) в рамках 19-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Каталонцы прибыли на канарские острова впервые почти за шесть лет. Предыдущая встреча здесь завершилась вничью. В отчетном матче хозяева тоже настраивались на сенсацию, выиграв первый тайм.

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Однако во второй половине Барселона смогла добыть волевую победу. Так завершилась серия из семи выездных матчей Ла Лиги подряд, в которых "сине-гранатовые" не набирали очков, если пропускали первыми (три ничьих и четыре поражения).

Благодаря этой победе Барселона смогла вернуться на единоличное третье место в турнирной таблице – впереди только Реал и Жирона.