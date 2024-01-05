Лас-Пальмас програв Барселоні (1:2) в рамках 19-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Каталонці прибули на канарські острови вперше за майже шість років. Попередня зустріч тут завершилася внічию. У звітному матчі господарі також налаштовувалися на сенсацію, вигравши перший тайм.

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Однак у другій половині Барселона змогла вибороти вольову перемогу. Так завершилася серія із семи виїзних матчів Ла Ліги поспіль, в яких "синьо-гранатові" не набирали очок, якщо пропускали першими (три нічиї та чотири поразки).

Завдяки цій перемозі Барселона змогла повернутися на одноосібне третє місце в турнірній таблиці – попереду лише Реал і Жирона.