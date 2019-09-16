"Кому мне что-то доказывать, если обо мне не хотят знать?", – Петров рассказал об отношении к футболистам в Динамо

Экс-защитник киевского Динамо Кирилл Петров вспомнил об отношении к нему руководства клуба и о причинах ухода из столичной команды.

"Однажды я пришел к Суркису и попросил взять меня на сборы. Семин тогда сказал мне: "Я могу тебя оставить, но у нас есть Михалик и Хачериди, и играть будут они. Езжай играть в Кривбасс, а зимой мы тебя вернем". Через три тура я позвонил Суркису и попросил сыграть против Динамо. Он отказал, снова сказав, что Семин хочет вернуть меня зимой. Я был доволен, думал, что все нормально.

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А еще через три тура Динамо возглавил Блохин. Он еще сказал, что хочет собрать всех арендованных футболистов, чтобы посмотреть на них. Всех собрали, я приехал на базу, а меня даже в списках нет. Тогда я понял, что дорога в Динамо закрыта. Кому мне что-то доказывать, если обо мне не знают и не хотят знать?", – поделился воспоминаниями Петров в программе Бомбардир.

К слову, Кирилл Петров, ныне играющий за азербайджанский Нефтчи, в Украине выступал за Динамо, Кривбасс, Говерлу, Арсенал и Олимпик. Он был капитаном сборной Украины U-19, с которой победил на домашнем Евро-2009.