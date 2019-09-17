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"Кому мені щось доводити, якщо про мене не хочуть знати?", – Петров розповів про відношення до футболістів в Динамо

00:07 70 Читать на русском
"Кому мені щось доводити, якщо про мене не хочуть знати?", – Петров розповів про відношення до футболістів в Динамо
Кирило Петров / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник київського Динамо Кирило Петров пригадав ставлення до нього керівництва клубу і причини відходу зі столичної команди.

"Одного разу я прийшов до Суркіса і попросив взяти мене на збори. Сьомін тоді сказав мені: "Я можу тебе залишити, але у нас є Михалик і Хачеріді, і грати будуть вони. Їдь грати в Кривбас, а взимку ми тебе повернемо". Через три тури я подзвонив Суркісу і попросив зіграти проти Динамо. Він відмовив, знову сказавши, що Сьомін хоче повернути мене взимку. Я був задоволений, думав, що все нормально.

"Ми ніколи не були з ними братами", – Кирило Петров відверто розповів про своє відношення до Росії

А ще через три тури Динамо очолив Блохін. Він ще сказав, що хоче зібрати всіх орендованих футболістів, щоб подивитися на них. Всіх зібрали, я приїхав на базу, а мене навіть в списках немає. Тоді я зрозумів, що дорога в Динамо закрита. Кому мені щось доводити, якщо про мене не знають і не хочуть знати?", – поділився спогадом Петров у програмі Бомбардир.

До слова, Кирило Петров, який сьогодні грає за азербайджанський Нефтчі, в Україні виступав за Динамо, Кривбас, Говерлу, Арсенал та Олімпік. Він був капітаном збірної України U-19, з якою тріумфував на домашньому Євро-2009.

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