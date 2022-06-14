Венсан Компани – новый наставник Бернли, сообщает официальный сайт клуба. Бельгиец приступит к работе в Англии с нового сезона. Перед ним будет стоять задача вернуться с Бернли из Чемпионшипа в АПЛ.

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Компани всего 36 лет. Первым его тренерским опытом стал Андерлехт, в который Венсан пришел в качестве коуча-игрока. Компани имеет большой опыт игры в АПЛ, ведь он провел 360 матчей за Манчестер Сити и был капитаном.

Бернли весной уволил Шона Дайча, работавшего с командой 10 лет. "Бордовые" ударно провели концовку чемпионата, но все равно не спаслись от вылета из АПЛ.