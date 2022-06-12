О том, что 43-летний чемпион мира-2006 возглавил Карагюмрюк, стамбульский клуб сообщил на своей странице в Twitter.

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Соглашение рассчитано на сезон 2022/23. Официальное представление Андреа Пирло в статусе нового наставника состоится на специальной пресс-конференции, запланированной на 14 июня.

В 2021/22 Карагюмрюк занял 8 место турнирной таблицы чемпионата Турции – соответственно, бывший одноклубник Шевченко по Милану сразится только во внутренних соревнованиях. В еврокубки новый клуб "Маэстро" не попал.

Напомним, до сих пор единственным тренерским опытом Пирло была работа в Ювентусе. Вышло не очень – итальянец выиграл Кубок и Суперкубок страны, но провалился в Серии А. Под его руководством команда впервые за 10 лет не стала чемпионом, заняв всего 4 место.

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