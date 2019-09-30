Компани оказался под угрозой увольнения – фанаты Андерлехта требуют отставки новоиспеченного тренера

Легендарный экс-игрок Манчестер Сити и сборной Бельгии Венсан Компани находится под шквалом критики болельщиков.

После очередного неудачного матча Андерлехта в чемпионате Бельгии разъяренные ультрас брюссельского клуба собрались у выхода со стадиона, чтобы выразить свое недовольство "успехами" команды и потребовать отставки Венсана Компани, сообщает The Sun.

Манчестер Сити провел прощальный матч для Компани – герой не вышел на поле, а легенды выдали шоу с красивыми голами

Накануне, в 9-м туре чемпионата, Андерлехт не смог обыграть Васланд-Беверен, расписав сухую ничью 0:0. В новом сезоне Андерлехт одержал лишь одну победу в 9-ти матчах во всех турнирах. В Лиге Жупиле команда занимает тринадцатое место из 16, набрав 6 очков в 9 турах и на 14 пунктов отстает от первого места, которое занимает Брюгге.

Компани потерял роль играющего тренера Андерлехта после провального старта в чемпионате

Напомним, Компани летом покинул Манчестер Сити и вернулся в родной для себя Андерлехт, где в свое время начинал карьеру. К слову, из-за плохих результатов команды он даже попросил освободить его от выполнения тренерских обязанностей в дни матчей, чтобы лучше сосредоточиться на своих выступлениях на поле.

"Уходил принцем, вернулся королем", – фаны Андерлехта роскошно встретили Компани дома