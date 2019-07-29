"Уходил принцем, вернулся королем", – фаны Андерлехта роскошно встретили Компани дома

Легендарный экс-защитник английского Манчестер Сити Венсан Компани накануне впервые после возвращения вышел на поле в составе брюссельского Андерлехта. Болельщики "пурпурно-белых" устроили невероятный перформанс в честь воспитанника клуба.

В воскресенье Андерлехт встретился с Остенде в 1-м туре Лиги Жупиле.

Андерлехт представил Компани в статусе играющего тренера

Этот поединок стал первым официальным для Компани после возвращения на Констант Ванден Сток на роль играющего тренера. Фанаты брюссельцев подготовились к появлению на публике центрбэка, которого когда-то нарекли Принцем Венсом. В частности, на одной из трибун болельщики вывесили огромный баннер "Венсан Компани: уходил Принцем, вернулся Королем".

На противоположной трибуне фаны разместили еще один, чуть меньше по размерам, баннер. На нем на английском языке написали "Добро пожаловать домой, Венсан Компани".

Эмоциональная подпитка, однако, не помогла Андерлехту удачно начать новый сезон. "Пурпурно-белые", неожиданно завершившие прошлый сезон шестыми, уступили Остенде со счетом 1:2. Михель Флап быстро вывел столичный гранд вперед, но затем забивали только гости. Сам ветеран провел на поле все 90 минут.

Напомним, что в мае Венсан Компани объявил, что покидает Манчестер Сити после 11-ти сезонов на Этихаде. Такое решение опытный защитник принял после завоевания с командой требла в прошлом сезоне. Несмотря на частые травмы Компани стал настоящим лидером команды и на протяжении карьеры в Манчестере 4 раза становился чемпионом Англии, завоевал 2 Кубка Англии, 4 раза триумфовал в Кубке английской лиги, а также выиграл 2 Суперкубка Англии. Именно он феноменальным голом Лестеру приблизил чемпионство Сити.

Венсан Компани является воспитанником Андерлехта и дебютировал за команду в 2003 году, а три года спустя перешел в немецкий Гамбург за 10 млн евро. 33-летний центрбэк подписал с родным клубом 3-летний контракт и будет совмещать работу тренером с выходами на поле. Формально функции наставника исполняет валлиец Саймон Дэвис, поскольку Компани еще не успел получить тренерскую лицензию соответствующего уровня.

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