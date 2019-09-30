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Компані опинився під загрозою звільнення – фанати Андерлехта вимагають відставки новоспеченого тренера

15:43 662 Читать на русском
Компані опинився під загрозою звільнення – фанати Андерлехта вимагають відставки новоспеченого тренера
Венсан Компані / ФК Манчестер Сіті

Легендарний екс-гравець Манчестер Сіті та збірної Бельгії Венсан Компані перебуває під шквалом критики уболівальників.

Після чергового невдалого матчу Андерлехта у чемпіонаті Бельгії розлючені ультрас брюссельського клубу зібрались біля виходу зі стадіону, аби висловити своє невдоволення "успіхами" команди і вимагати відставки Венсана Компані, повідомляє The Sun.

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Напередодні, у 9-му турі чемпіонату, Андерлехт не зміг обіграти Васланд-Беверен, розписавши суху нічию 0:0. У новому сезоні Андерлехт здобув лише одну перемогу у 9-ти матчах у всіх турнірах. У Лізі Жупіле команда займає 13-е місце з 16, набравши 6 очок в 9 турах і на 14 очок відстає від першого місця, яке посідає Брюгге.

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Нагадаємо, Компані влітку покинув Манчестер Сіті і повернувся в рідний для себе Андерлехт у якості граючого тренера. До слова, через погані результати команди він навіть попросив звільнити його від виконання тренерських обов'язків у дні матчів, аби краще зосередитися на своїх виступах на полі.

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Бельгія Венсан Компані Венсан Компані Андерлехт Андерлехт
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