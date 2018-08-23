Компани: Мне не везет с травмами, но я хотел бы оставаться в футболе как можно дольше

Защитник Манчестер Сити Венсан Компани рассказал о своем состоянии и связи с Манчестер Сити.

"Да, мне не везет с травмами, но зато мне повезло в том, что я прирожденный атлет. Я все еще мобильный, сильный, я чувствую, что продолжаю прогрессировать, лучше понимаю футбол.

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Я наслаждаюсь игрой больше, чем когда-либо прежде. Я бы хотел оставаться в футболе как можно дольше. У меня будет связь с Сити до конца моей жизни. Независимо от дальнейшего решения руководства клуба, у нас навсегда останется связь с Манчестер Сити.

В каждом клубе говорят о большом проекте и амбициях. Но мне повезло, что я оказался в Манчестер Сити, где слова не разошлись с делом", – цитирует футболиста пресс-служба "горожан".