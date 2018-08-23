toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АЯКС - ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Компани: Мне не везет с травмами, но я хотел бы оставаться в футболе как можно дольше

06:00 3 Читати українською
Компани: Мне не везет с травмами, но я хотел бы оставаться в футболе как можно дольше
Венсан Компани / Фото: Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Венсан Компани рассказал о своем состоянии и связи с Манчестер Сити.

"Да, мне не везет с травмами, но зато мне повезло в том, что я прирожденный атлет. Я все еще мобильный, сильный, я чувствую, что продолжаю прогрессировать, лучше понимаю футбол.

Отличная трансферная кампания и проблемы конкурентов: почему Ливерпуль – главный конкурент Манчестер Сити в АПЛ 2018/19

Я наслаждаюсь игрой больше, чем когда-либо прежде. Я бы хотел оставаться в футболе как можно дольше. У меня будет связь с Сити до конца моей жизни. Независимо от дальнейшего решения руководства клуба, у нас навсегда останется связь с Манчестер Сити.

В каждом клубе говорят о большом проекте и амбициях. Но мне повезло, что я оказался в Манчестер Сити, где слова не разошлись с делом", – цитирует футболиста пресс-служба "горожан".

Теги
Англия Венсан Компани Венсан Компани Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
11
мин
Зенит
19:00
Мольде
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук