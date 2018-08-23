Компані: Мені не щастить з травмами, але хотів би залишатися в футболі якомога довше

Захисник Манчестер Сіті Венсан Компані розповів про свій стан та зв'язок з Манчестер Сіті.

"Так, мені не щастить з травмами, але зате мені пощастило в тому, що я природжений атлет. Я все ще мобільний, сильний, я відчуваю, що продовжую прогресувати, краще розумію футбол.

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Я насолоджуюся грою більше, ніж будь-коли раніше. Я б хотів залишатися у футболі якомога довше. У мене буде зв'язок з Сіті до кінця мого життя. Незалежно від подальшого рішення керівництва клубу, у нас назавжди залишиться зв'язок з Манчестер Сіті.

У кожному клубі кажуть про великий проект і амбіції. Але мені пощастило, що я опинився в Манчестер Сіті, де слова не розійшлися з ділом", – цитує футболіста прес-служба "містян".