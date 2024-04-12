Завершилось голосование за игрока, который лучше всего выступил в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Награду лучшего игрока недели в Лиге чемпионов получил вингер "кулес" Рафинья. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Бразилец в гостевом матче 1/4 финала с ПСЖ сделал дубль и помог Барселоне победить со счетом 3:2. На звание игрока недели претендовали также Фил Фоден (Манчестер Сити), Мартин Эдегор (Арсенал) и Антуан Гризманн (Атлетико).

Напомним, что ответные матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдут 16 и 17 апреля. Начало встреч в 22:00 по киевскому времени.

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