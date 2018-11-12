Команди Олімпіка U-21 та U-19 будуть дискваліфіковані з чемпіонату України на 2 сезони, – Профутбол

Апеляційний комітет ФФУ підтвердив рішення контрольно-дисциплінарного комітету щодо відсторонення з чемпіонату України команд Олімпіка U-21 та U-19.

Олімпік не зможе використовувати команди U-21 та U-19 у чемпіонаті України у цьому та наступному сезонах. Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Профутбол".

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Як зазначив Циганик, апеляційний комітет ФФУ відхилив скаргу Олімпіка на рішення КДК щодо недопуску вказаних команд до змагань в чемпіонаті України через підозру в участі у матчах з фіксованим результатом. Відповідне рішення КДК ФФУ ухвалив ще у червні, проте тоді донецький клуб не погодився з таким висновком та подав апеляцію.

Крім того, як зазначив Циганик, деякі гравці Олімпіка U-21 та U-19 отримають дискваліфікацію. Офіційно дана інформація наразі не підтверджена.

До слова, Олімпік U-21 посідає 11 місце в чемпіонаті, Олімпік U-19 – 13.