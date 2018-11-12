toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ ВОРСКЛА - ШАХТАР МІЛАН - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - БЕТІС

Команди Олімпіка U-21 та U-19 будуть дискваліфіковані з чемпіонату України на 2 сезони, – Профутбол

10:03 107 Читать на русском
Команди Олімпіка U-21 та U-19 будуть дискваліфіковані з чемпіонату України на 2 сезони, – Профутбол
Владислав Гельзін / фото: ФК Олімпік

Апеляційний комітет ФФУ підтвердив рішення контрольно-дисциплінарного комітету щодо відсторонення з чемпіонату України команд Олімпіка U-21 та U-19.

Олімпік не зможе використовувати команди U-21 та U-19 у чемпіонаті України у цьому та наступному сезонах. Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Профутбол".

Динамо – Маріуполь: Шапаренко, Вербіч і Циганков знову феєрять, але не все так просто

Як зазначив Циганик, апеляційний комітет ФФУ відхилив скаргу Олімпіка на рішення КДК щодо недопуску вказаних команд до змагань в чемпіонаті України через підозру в участі у матчах з фіксованим результатом. Відповідне рішення КДК ФФУ ухвалив ще у червні, проте тоді донецький клуб не погодився з таким висновком та подав апеляцію.

Крім того, як зазначив Циганик, деякі гравці Олімпіка U-21 та U-19 отримають дискваліфікацію. Офіційно дана інформація наразі не підтверджена.

До слова, Олімпік U-21 посідає 11 місце в чемпіонаті, Олімпік U-19 – 13.

Теги
Головне Олімпік Олімпік ФФУ КДК ФФУ Апеляційний комітет ФФУ Олімпік U-21 Олімпік U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
6
год
:
46
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук