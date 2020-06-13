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"Команда стоит на вылет, наблюдается бардак": экс-игрок сборной Украины – о печальном положении Карпат

12:38 23 Читати українською
"Команда стоит на вылет, наблюдается бардак": экс-игрок сборной Украины – о печальном положении Карпат
Карпаты столкнулись с проблемами / официальный сайт клуба

Бывший защитник Днепра и сборной Украины Богдан Шершун оценил ситуацию в лагере львовских Карпат.

Как известно, Карпаты не провели ни одного матча после возобновления УПЛ. Во львовском клубе обнаружили более двадцати положительных случаев на COVID-19 – как следствие, "львы" в полном составе ушли на карантин.

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"Думаю, что Карпаты являются главным претендентом на понижение в классе. У Карпат уже долго время непонятная и нестабильная ситуация в клубе. Начиная от того, что непонятно, кто владелец и заканчивая эпидемией, которая захлестнула футболистов и работников клуба. Команда стоит на вылете, результатов нет, и просвета на светлое будущее тоже. Состав у Карпат нестабильный, наблюдается бардак. Такое ощущение, что львовская команда уже обречена на вылет", – цитирует Шершуна Команда №1.

Напомним, после 23-х сыгранных матчей Карпаты отстают от Олимпика на 6 очков. Недавно львовский клуб сменил владельца – Олег Смалийчук приобрел долю, которая принадлежала Петру Дыминскому.

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