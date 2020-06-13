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"Команда стоїть на виліт, спостерігається бардак": екс-гравець збірної України – про сумне становище Карпат

12:38 199 Читать на русском
"Команда стоїть на виліт, спостерігається бардак": екс-гравець збірної України – про сумне становище Карпат
Карпати зіткнулися з проблемами / офіційний сайт клубу

Колишній захисник Дніпра та збірної України Богдан Шершун оцінив ситуацію в таборі львівських Карпат.

Як відомо, Карпати не провели жодного матчу після поновлення УПЛ. У львівському клубі виявили більше двадцяти позитивних випадків на COVID-19 – як наслідок, "леви" у повному складі пішли на карантин.

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"Думаю, що львів'яни є головним претендентом на пониження у класі. У Карпат вже довгий час незрозуміла і нестабільна ситуація в клубі. Починаючи від того, що незрозуміло, хто власник, і закінчуючи епідемією, яка охопила футболістів і працівників клубу.

Команда стоїть на виліт, результатів немає, і просвіту на світле майбутнє – теж. Склад у Карпат нестабільний, спостерігається бардак. Таке відчуття, що львівська команда вже приречена на виліт", – цитує Шершуна Команда №1.

Нагадаємо, після 23-х зіграних матчів Карпати відстають від Олімпіка на 6 очок. Нещодавно львівський клуб змінив власника – Олег Смалійчук придбав частку, яка належала Петру Димінському.

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Богдан Шершун Богдан Шершун Карпати Карпати коронавірус
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