Генк наконец сумел впервые выиграть в этом году – Эдуард Соболь присоединился к победе над РВДМ. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2023/24, 26-й тур

Генк – РВДМ – 3:1

Голы: Ародокаре, 21, Оен, 35, Зечири, 90+2 – Карлуш Альберто, 2

Соболь вышел в стартовом составе Генка в четвертом поединке подряд. Тем не менее, начало поединка получилось неудачным для команды украинца – Карлуш Альберто уже на 2-й минуте вывел РВДМ вперед. Ародокаре сравнял счет на 21-й минуте, а Оен уже до перерыва вывел Генк вперед.

Безус очередным голом в Европе принес победу своему клубу – видео забитого мяча украинца

На второй тайм Соболь не вышел – его заменил Каембе. Генк и без украинца удержал победу – Зечири в компенсированное время еще и увеличил отрыв. Sofascore оценила выступление Соболя на 6,9 балла.

Таким образом, Генк набрал 40 очков и расположился на шестом месте. РВДМ остался четырнадцатым с 22 пунктами.

Хорошая игра Забарного помогла сыграть вничью с Ньюкаслом, Тоттенхэм выпал из топ-4, Уоткинс приблизился к рекорду Йорка