Генк нарешті зумів вперше виграти в цьому році – Едуард Соболь долучився до перемоги над РВДМ. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2023/24, 26-й тур

Генк – РВДМ – 3:1

Голи: Ародокаре, 21, Оєн, 35, Зечірі, 90+2 – Карлуш Альберто, 2

Соболь вийшов у стартовому складі Генка в четвертому поєдинку поспіль. Проте, початок поєдинку вийшов невдалим для команди українця – Карлуш Альберто вже на 2-й хвилині вивів РВДМ вперед. Ародокаре зрівняв рахунок на 21-й хвилині, а Оєн вже до перерви вивів Генк вперед.

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На другий тайм Соболь не вийшов – його замінив Каємбе. Генк і без українця втримав перемогу – Зечірі в компенсований час ще й збільшив відрив. Sofascore оцінила виступ Соболя на 6,9 бала.

Таким чином, Генк набрав 40 очок та розташувався на шостому місці. РВДМ залишився чотирнадцятим з 22 пунктами.

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