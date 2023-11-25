Вестерло потерпел поражение от Шарлеруа (2:3) в 15 туре чемпионата Бельгии. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Бельгия, 15 тур

Шарлеруа – Вестерло – 3:2

Голы: Гейманс, 59, Даддах, 66, Силла, 90+6 – Мадсен, 24, Йоу, 90+1

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вышел в матче против Шарлеруа в стартовом составе. Встреча для Вестерло началась хорошо, впрочем, добыть хотя бы одно очко не удалось.

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После первого тайма гости повели в счете благодаря голу Мадсена. После перерыва ситуация изменилась и Шарлеруа сумел перевернуть игру, забив два гола. Вестерло отыгрался лишь в компенсированное время, но не удержал ничью и на последних секундах пропустил. Сидорчук отыграл 89 минуты. Украинец нанес один удар по воротам соперника и очень неудачно.

Вестерло остается на 15 месте в турнирной таблице с 11 баллами. В следующем туре Сидорчук и Ко сыграют против Андерлехта.

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