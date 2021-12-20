В испанском коллективе было выявлено 22 случая заболевания коронавирусом: 14 положительных тестов сдали игроки, 7 – члены тренерского штаба и 1 – представитель персонала, информирует пресс-служба клуба .

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Есть ли среди инфицированных игроков Орест Лебеденко, пока неизвестно. Луго ожидает других результатов, ведь не исключает еще большего распространения вируса. Сейчас всех больных изолировали, а клуб заявил, что делает все возможное, чтобы взять под контроль непростую ситуацию.

Сегодняшний поединок 21-го тура Сегунды против Альмерии уже был отменен. Луго располагается на 17 строчке турнирной таблицы.

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