Представник Сегунди Луго, де грає український оборонець Орест Лебеденко, страждає від масового спалаху сумнозвісної хвороби.

В іспанському колективі було виявлено 22 випадки захворювання на коронавірус: 14 позитивних тестів здали гравці, 7 – члени тренерського штабу й 1 – представник персоналу, інформує прес-служба клубу.

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Чи є серед інфікованих гравців Орест Лебеденко, наразі невідомо. Луго очікує на інші результати, адже не виключає ще більшого поширення вірусу. Наразі всіх хворих ізолювали, а клуб заявив, що робить усе можливе, щоб взяти під контроль непросту ситуацію.

Сьогоднішній поєдинок 21-го туру Сегунди проти Альмерії вже був скасований. Луго розташовується на 17 сходинці турнірної таблиці.

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