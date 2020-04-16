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Бавария переманила звезду Байера – стороны уже согласовали детали контракта

19:34 27 Читати українською
Бавария переманила звезду Байера – стороны уже согласовали детали контракта
Чарльз Арангис / Фото ФК Байер

Бавария продолжает подписывать топовых футболистов Бундеслиги.

Бавария оформила первый летний трансфер, им стал хавбек Байера Чарльз Арангис, сообщает Radio Fortuna.

Бавария определилась относительно трансфера Сане – последнее слово было за тренером мюнхенцев

Контракт 30-летнего чилийца с "фармацевтами" завершается 30 июня, поэтому игрок достанется мюнхенцам бесплатно.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Арангис провел 18 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

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