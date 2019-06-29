Копа Америка: Чили в серии пенальти переиграло Колумбию и вышло в полуфинал

Чили в тяжелом матче переиграло Колумбию в четвертьфинале Копа Америка. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Копа Америка-2019, 1/4 финала

Колумбия – Чили – 0:0 (4:5 пен.)

Колумбия – Чили – 0:0 (4:5 пен.) – видео голов и обзор матча

Сборные Колумбии и Чили встретились в третьем четвертьфинале Копа Америка-2019. В основное время команды не смогли выявить победителя, а потому матч перешел в экстратаймы. Однако, там так же не удалось забить хотя бы 1 мяч, а потому судьба противостояния решалась в серии пенальти.

В серии 11-метровых чилийцы реализовали все удары, тогда как в составе колумбийцев не забил с отметки Тесильо.

В полуфинале Чили встретится с победителем пары Уругвай – Перу.