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Колумбия – Чили – 0:0 (4:5 пен.) – видео голов и обзор матча

08:49 139 Читати українською
Колумбия – Чили – 0:0 (4:5 пен.) – видео голов и обзор матча
Колумбия – Чили – видео голов и обзор матча / Федерация футбола Чили

Чили переиграл Колумбию в 1/4 финала Копа Америка. Смотрите видео голов и обзор матча Колумбия – Чили.

 

Копа Америка-2019, 1/4 финала

Колумбия – Чили – 0:0 (4:5 пен.)

Копа Америка: Чили в серии пенальти переиграл Колумбию и вышел в полуфинал

Чили и Колумбия сошлись в четвертьфинальном матче Копа Америка. В основное и дополнительное время ни одной из команд не удалось забить хотя бы один мяч, а потому поединок перешел в серию послематчевых пенальти.

В составе колумбийцев с отметки не забил Тесильо, тогда как чилийцы реализовали все удары. Решающий 11-метровый забил Алексис Санчес.

В полуфинале Чили встретится с победителем пары Уругвай – Перу.

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