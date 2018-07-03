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Колумбія – Англія – відео гола

22:25 936 Читать на русском
Колумбія – Англія – відео гола
Колумбія – Англія – відео гола

Збірна Англії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 грає проти Колумбії.

На 58-й хвилині Харрі Кейн влучно пробив із одинадцятиметрової позначки після фолу Карлоса Санчеса.

Колумбія – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Гол Кейна:

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія

live 86'
0 : 1
Англія
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Англія Англія ЧС 2018 Колумбія - Англія Колумбія Колумбія Відеоновини
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