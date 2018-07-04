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Колумбія – Англія: Харрі Кейн став гравцем матчу

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Колумбія – Англія: Харрі Кейн став гравцем матчу
Харрі Кейн / Фото: ФІФА

Форвард Харрі Кейн визнаний гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Колумбія – Англія.

Збірна Англії переграла Колумбію в серії післяматчевих пенальті та здобула путівку в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Колумбія – Англія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Найкращим гравцем матчу став автор першого гола у матчі Харрі Кейн, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

В 1/4 фіналу Мундіалю Англія зіграє зі Швецією, матч відбудеться у суботу, 7 липня.

Англія в серії пенальті обіграла Колумбію та вийшла у чвертьфінал ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Харрі Кейн Харрі Кейн Англія Англія ЧС 2018 Колумбія - Англія
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