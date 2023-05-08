Верес зазнав прикрої поразки від Колоса (0:1) у домашньому матчі 25-го туру УПЛ. Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок у Рівному мав велике турнірне значення. Колос у випадку перемоги наблизився б до зони єврокубків на відстань п'яти очок – перспективна дистанція, враховуючи зручний календар та п'ять матчів попереду. Верес же внаслідок тріумфу Миная опустився в зону плей-офф за виживання, а зона прямого вильоту була всього у двох балах позаду.

Зустріч виявилась важкою для перегляду. Колос за весь перший тайм провів лишень два удари – обидва з дистанції, і лише один дійшов до рук Когута. Втім, аби відкрити рахунок, ковалівцям навіть не довелося бити по воротах. За них це зробили господарі.

На 8-й хвилині Пасіч невдало вибив м'яч з лівого флангу оборони, викотивши пас у свій штрафний точно в ноги Велетню. Той змістився на правий край і прострілив, а Балан підрізав сферу у власні ворота. 1:0!

Верес був значно активнішим. Була навіть спроба забити сухим листом, однак реальних гольових моментів створили обмаль. До перерви пригадується тільки два епізоди.

На 29-й хвилині Владислав Шарай випередив захисника й потужно пробив головою, скориставшись вдалим відскоком після кутового – Волинець парирував. На 36-й же Шестаков п'яткою скинув м'яч Блізніченку, а той пробив метрів з 12-ти – повз ближню стійку. Дуже повз.

Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Колоса. Другий тайм особливо не відрізнявся від першого – футболісти обох колективів створили десь по півтора моменти при перевазі Вереса в активності.

Ковалівці могли забивати на 65-й хвилині, коли Оріховський отримав передачу в зону перед штрафним і одним ривком втік від Курка з Лебеденком. Павло опинився прямо перед Когутом, потужно пробивши під поперечку – втім, Богдан парирував.

На 71-й хвилині Колос провів шикарну атаку з виходом Болбата віч-на-віч, в завершенні якої рівнянам довелося виносити м'яч з лінії воріт. Втім, тут був офсайд. Чогось цікавішого гості не створили, хоча оборона Вереса регулярно прямо перед власним карним майданчиком.

Між цими епізодами рівняни втратили шанс відігратись. Владислав Шарай отримав діагональ на лівий край штрафного й в дотик прострілив вздовж лінії воротарського, а Шестаков замкнув! Спротив Волинця не дозволив Михайлу пробити нормально – м'яч полетів вище воріт.

Також була атака, в якій Пасіч забив гол з нульового кута, однак його не зарахували. Геннадій випустив м'яч за межі поля. Ось і вся гострота в другому таймі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Колоса.

Верес з 24 очками в активі залишився в зоні перехідних матчів. Від зони прямого вильоту команду відділяють два залікових бали, до рятівної 12-ї позиції не вистачає стільки ж. Колос набрав 33 пункти й піднявся на шосту сходинку в турнірній таблиці.

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