Колос продолжил сотрудничество с Павлом Ореховским, подписав с полузащитником новое соглашение сроком на два года. Об этом сообщает ТаТоТаке.

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По официальным данным, нынешнее соглашение Ореховского с Колосом истекало 31 декабря этого года.

Как сообщает источник, команда Ярослава Вишняка не планирует делать большое количество трансферов. Приоритетом является позиция центрального защитника и опорного полузащитника.

Напомним, Павел Ореховский является воспитанником Динамо. Также футболист успел поиграть за Черноморец и Рух. В нынешнем сезоне Ореховский провел девять матчей в составе Колоса, в которых отличился одним голом. У Павла есть опыт выступлений в Лиге чемпионов, где он играл в составе Динамо.

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