"Это странный трансфер, как иногда говорят. Зачем? Я считаю, что Андрей квалифицированный игрок, который может усилить игру команды. Но хочет ли он этого?"

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Насколько я его понимаю, мне кажется, что он еще хочет поиграть в футбол. Готов ли он к тому, что нужно много работать, чтобы вернуться в футбол? Хватит ли у него характера, чтобы вернуться? Веры в то, что его лучшие игры впереди, а не позади?

Многие игроки, которые квалифицированы, уже поигравшие в футбол думают: "Что мне эти еврокубки с Колосом? Почему я должен за них выкладываться, тратить свое здоровье?". Поэтому большой вопрос, готовы ли такие игроки выкладываться как раньше", – цитирует Вишняка клубная пресс-служба Колоса.

Напомним, на зимнюю паузу Колос пошел на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 21 очко.

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